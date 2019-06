Simona Halep a rabufnit la revenirea in tara dupa eliminarea de la Roland Garros: Iata ce-a declarat pe aeroport

Ziare.

Tenismena noastra spune ca a avut o zi mai slaba si de aceea a fost invinsa de adolescenta americana in varsta de doar 17 ani."Anul acesta a fost cu totul si cu totul altceva, o alta atmosfera si cu totul alte ganduri cand am inceput turneul. Nu a fost de vina nimic, am avut o zi mai slaba si n-am reusit sa castig. A fost la fel pentru toata lumea. Nu a fost un moment de dezamagire. Un sfert de finala la un Grand Slam este un rezultat foarte bun, sunt foarte bine mental si chiar ma simt fericita. Ce spun altii nu conteaza", a spus Simona, potrivit Telekom Sport Deranjata ca in presa a aparut o informatie conform careia ar fi mai interesata sa castige la Wimbledon decat la Roland Garros , Simona a rabufnit: "".Intrebata daca exista posibilitatea sa reia colaborarea cu Darren Cahill, tenismena noastra a negat aceasta varianta, anuntand ca antrenorul ei va ramane Daniel Dobre."Nu stiu cine spune, insa daca nu spun eu inseamna ca nu este adevarat. Iar cand se va intampla o schimbare, va voi anunta. Daniel Dobre va ramane alaturi de mine", a mai spus aceasta.Simona Halep a fost eliminata, joi, in sferturile de finala de la Roland Garros.Campioana de anul trecut a fost invinsa de americanca in varsta de 17 ani, Amanda Anisimova, in doar doua seturi.A fost 6-2, 6-4 in favoarea tenismenei de origine rusa, aflata pe locul 51 in clasamentul WTA.