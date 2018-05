Simona Halep ajunge in turul trei la Roland Garros dupa o demonstratie de forta

Ziare.

Sportiva noastra s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-1, la capatul unui meci pe care l-a controlat aproape in totalitate.Dupa victoria cu emotii din partida cu Alison Riske, Simona Halep a intrat mult mai determinata pe teren si a inceput meciul in forta.Sportiva noastra a fost agresiva, in timp ce Townsend a gresit foarte mult, ceea ce i-a permis romancei sa se distanteze la 5-1 in primul set.In finalul primului set, Simona s-a relaxat putin, dar in cele din urma s-a impus cu 6-3.Townsend a devenit si ea foarte agresiva in startul setului secund, dar Simona a dat o replica buna si a obtinut astfel calificarea in turul trei.In faza urmatoare, sportiva noastra se va intalni cu Andrea Petkovici, ocupanta locului 107 in clasamentul WTA.Simona o conduce cu 6-1 pe nemtoaica in intalnirile directe, iar printre acestea se afla si o semifinala la Roland Garros 2014, castigata de sportiva noastra.Partida din turul trei va avea loc sambata, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori.17:42 - Simona mai face un break si conduce cu 5-1! Serveste acum pentru calificare!17:36 - Game fara emotii pentru Simona, care se desprinde la 4-1!17:34 - Simona face break dupa un game maraton si conduce cu 3-1!17:23 - Simona nu are emotii la serviciu in acest game si conduce cu 2-1.17:21 - Townsend isi face serviciul si egaleaza la unu.17:16 - Simona isi face serviciul in startul setului secund.17:08 - Simona e in scadere! Romanca mai rateaza o minge de set, iar Townsend face break si se apropie la doua game-uri!17:02 - Simona rateaza trei mingi de set, Townsend revine de la 0-40 si suspansul se prelungeste.16:57 - Simona se distanteaza la 5-1 si e aproape de castigarea primului set.16:53 - Americanca isi face serviciul pentru prima data in acest meci, iar Simona are 4-1.16:49 - Simona joaca foarte bine, americanca greseste mult, iar scorul devine 4-0 pentru sportiva noastra!16:45 - Simona revine de la 0-40, castiga cinci puncte la rand, mai face un break si are 3-0!16:41 - Game fara emotii pentru Simona, care serveste excelent si are 2-0.16:38 - Simona incepe meciul cu un break!16:30 - Meciul va incepe cu Townsend la serviciu.16:28 - Cele doua jucatoare intra pe teren!16:27 - Simona Halep a parasit vestiarul si se afla pe tunel, pregatita sa intre pe teren.16:22 - Pe arena centrala se fac ultimele pregatiri, organizatorii taseaza terenul si trag din nou tusele. Simona e la vestiare si se pregateste sa intre pe teren.16:13 - S-a terminat meciul dintre Pouille si Norrie, confruntarea Simonei cu Townsend va incepe in cateva minute!Simona Halep ocupa primul loc in clasamentul WTA, in timp ce Taylor Townsend este pe locul 72.Aceasta este a doua intalnire directa, dupa cea de anul trecut, de la Cincinnati, castigata de sportiva noastra.In cele 14 meciuri disputate in turul doi la un Grand Slam de cand a intrat in top 20 WTA, Simona Halep a obtinut 13 victorii. A fost invinsa o singura data, in 2015, de Mirjana Lucici Baroni, la Roland Garros.Taylor Townsend are noua infrangeri in tot atatea meciuri cu jucatoarele din top 20 WTA.Simona Halep a castigat toate cele sase meciuri din 2018 disputate impotriva unor jucatoare ce tin racheta in mana stanga.Partida este televizata de EuroSport.