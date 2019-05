Simona Halep avanseaza cu emotii in turul doi de la Roland Garros

Like she never left...



Halep wastes no time collecting the first set 6-2 against Tomljanovic.#RG19 pic.twitter.com/PUmKXMlMKm - Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2019

Ziare.

com

Sportiva noastra a avut nevoie de trei seturi, dar s-a impus in cele din urma cu 6-2, 3-6, 6-1.Simona a inceput excelent meciul si a controlat pe deplin primul set, dar lucrurile s-au schimbat apoi.Sportiva noastra s-a relaxat, a stat mai departe de tusa, iar australianca a prins curaj si a reusit sa trimita meciul in decisiv.Totusi, Simona si-a pastrat calmul si nu a avut nicio emotie in decisiv, reusind sa se impuna cu un scor zdrobitor.Pentru calificarea in turul doi de la Roland Garros, Simona si-a asigurat un cec in valoare de 87 de mii de euro.In turul doi, Simona se va duela cu poloneza Magda Linette, o jucatoare aflata pe locul 87 in clasamentul WTA Desi are 27 de ani, Magda Linette nu s-a intalnit niciodata cu Simona in circuitul WTA Poloneza nu are niciun trofeu WTA castigat in cariera, iar cel mai sus la turneele de Grand Slam a ajuns in turul 3, la Australian Open si Roland Garros.Partida dintre Simona Halep si Magda Linette va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.20:35 - Australianca face break si scorul este 5-1.20:31 - Simona mai face un break si acum serveste pentru a obtine victoria!20:29 - Game fara emotii pentru Simona, care conduce deja cu 4-0!20:26 - Simona conduce cu 3-0 si face un pas mare spre victorie!20:22 - Simona isi face cu greu serviciul si are 2-0.20:17 - Simiona incepe setul decisiv cu un break!20:06 - Simona face break si ramane in set!20:02 - Tomljanovic mai face un break si serveste acum pentru a trimite meciul in decisiv!19:56 - Game la zero reusit de australianca si scorul devine 4-2.19:53 - Simona intrerupe seria adversarei si scorul este 3-2 pentru Tomljanovic.19:51 - Australianca isi face serviciul si conduce cu 3-1!19:46 - Australianca face break si are 2-1!19:42 - Simona greseste mult in acest game si scorul este 1-1.19:38 - Game fara emotii pentru Simona in startul setului secund!19:29 - Simona isi pastreaza calmul, nu are emotii in acest game sii conduce cu 5-2.19:26 - Game la zero pentru australianca, iar Simona conduce cu 4-2.19:23 - Game echilibrat, dar Simona are nervii tari si conduce cu 4-1!19:19 - Australianca isi face serviciul pentru prima data in acest meci. La Paris a inceput insa sa ploua usor.19:14 - Simona salveaza doua mingi de rebreak si are 3-0!19:09 - Simona face break si conduce cu 2-0!19:06 - Simona incepe in forta si nu are nicio emotie la serviciu.19:00 - Simona va servi prima in acest meci.18:55 - Simona a intrat pe teren in aplauzele fanilor!18:48 - S-a terminat meciul lui Naomi Osaka . Simona va intra pe teren in cateva minute.18:19 - Meciul Simonei va incepe dupa ora 19:00. Asteptam finalul de la meciul Osaka - Schmiedlova, care a intrat in set decisiv.17:32 - Mai picura un pic la Paris, dar jocurile s-au reluat!17:30 - Conform meteorologilor, ploaia se va opri in 5 minute.17:23 - La Paris a inceput sa ploua si meciurile au fost oprite. Ramaneti cu noi pentru detalii in timp real.Simona ocupa locul 3 in clasamentul WTA, in timp ce adversara sa este pe locul 47.La casele de pariuri , Simona este favorita clara, avand cota 1.12 pentru a obtine victoria.Singura intalnire precedenta a avut loc anul trecut la Cincinnati, cand Simona s-a impus in trei seturi.Partida este televizata de EuroSport Romania.