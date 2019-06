Simona Halep, despre adversara din sferturile Roland Garros: "Ma simt batrana!"

Ziare.

Afland ca va intalni o jucatoare in varsta de 17 ani, dupa ce in optimi a trecut de una ce avea 18 ani, Simona a marturisit ca se simte batrana.In ceea ce priveste forma sportiva, constanteanca a explicat ca nu sunt probleme si ca se simte foarte bine."Ma simt batrana jucand cu cineva mai tanar cu 10 ani, insa astazi m-am simtit puternica pe teren. Ele sunt tinere, nu au nimic de pierdut, iar fiecare meci este dificil. Primele doua-trei meciuri sunt grele la un Grand Slam si daca treci de ele te simti mai bine.Eu ma simt mai bine acum. Daca ajungi in saptamana a doua ai asteptari mai mari. Cred ca astazi am facut un joc bun si ma bucur. Urmatorul meci va fi o mare provocare, dar este turneul meu preferat si voi da totul", a spus Halep intr-o conferinta de presa.Simona Halep s-a calificat, luni, in sfeturile de finala de la Roland Garros dupa o victorie categorica impotriva polonezei Iga Swiatek.Sportiva noastra s-a impus cu un incredibil 6-1, 6-0 in numai 45 de minute de joc!Mai departe, in duelul din sferturile de finala ce va avea loc miercuri, Halep o va infrunta pe Amanda Anisimova, o americanca in varsta de 17 ani.Partida va fi transmisa in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.