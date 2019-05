Simona Halep, despre urmatoarea adversara de la Roland Garros

Ziare.

"Nu am jucat niciodata cu Magda Linette. Este foarte tenace, destul de talentata, am vazut-o de cateva ori. O sa urmaresc cateva meciuri ale ei. Daca o sa joc bine o sa fiu linistita. Nu conteaza unde joc. Toate terenurile sunt foarte bune aici", a spus Simona, citata de Fanatik Apoi, Simona a explicat cum a reusit sa treaca peste dezamagirea pierderii setului secund din meciul cu Ajla Tomljanovic."Am avut emotii frumoase. A fost si tensiune. Nu a fost usor, ma bucur ca am castigat meciul si o sa iau partea pozitiva din aceasta partida. Din punctul meu de vedere a fost un meci foarte bun. Cred ca pentru amandoua a fost dificil, muschii au fost mai tari. Nu m-am gandit la vreme. M-am gandit sa schimb tactica in setul trei, pentru ca ea a jucat un tenis extraordinar in setul doi.Am fost mai agresiva si am deschis un pic terenul. Ii place jocul mai agresiv si dupa am schimbat. Am servit mai bine si mi-am ridicat jocul in setul trei. Daca nu schimbam tactica in setul decisiv, probabil nu castigam. Cel mai important lucru la un Grand Slam e sa castigi primul meci", a explicat Simona.Amintim ca Simona Halep s-a calificat cu ceva emotii in turul doi de la Roland Garros dupa ce a invins-o pe australianca Ajla Tomljanovic.Sportiva noastra a avut nevoie de trei seturi, dar s-a impus in cele din urma cu 6-2, 3-6, 6-1.Pentru calificarea in turul doi de la Roland Garros, Simona si-a asigurat un cec in valoare de 87 de mii de euro.In turul doi, Simona se va duela cu poloneza Magda Linette, o jucatoare aflata pe locul 87 in clasamentul WTA Desi are 27 de ani, Magda Linette nu s-a intalnit niciodata cu Simona in circuitul WTA Poloneza nu are niciun trofeu WTA castigat in cariera, iar cel mai sus la turneele de Grand Slam a ajuns in turul 3, la Australian Open si Roland Garros.Partida dintre Simona Halep si Magda Linette va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.C.S.