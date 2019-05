Simona Halep face o declaratie plina de sinceritate la Roland Garros

Ziare.

Sportiva noastra a marturisit ca nu se uita deloc la tenis cand era mica si ca nici macar nu stia de turneul de la Roland Garros pana in 2007. Un an mai tarziu, Simona avea sa devina campioana la junioare la Roland Garros."Nu ma uitam prea mult la tenis la TV. Am descoperit turneul de la Roland Garros in 2007, dar n-aveam nicio opinie despre el. Stiam doar ca este un Grand Slam ce se joaca pe zgura la Paris si atat. Nimic mai mult!Sa fiu sincera, nu eram un fan al tenisului cand eram mica. Nu am avut niciun model de urmat, nu am avut postere pe pereti. Imi placea Justine Henin , dar nu pot spune ca eram fanul ei. Stiu ca este ceva neobisnuit pentru tenisul de astazi. Acum tinerii nu rateaza niciun mci. Mi se pare ca se uita intruna la tenis... Mie nu-mi pasa si cred ca m-a ajutat deoarece ma concentram doar asupra mea. Doream sa devin mai buna fara sa copiez pe cineva", a spus Simona, intr-un interviu pentru site-ul oficial al Roland Garros. In schimb, Simona a marturisit ca era o fana a handbalului, a inotului si a gimnasticii in copilarie."Obisnuiam sa jucam handbal la scoala. In plus, ii urmaream pe sportivii romani la Jocurile Olimpice, in special la natatie si gimnastica. Aceste sporturi nu le vezi la TV niciodata, cu exceptia Jocurilor Olimpice", a mai spus Simona.Simona este in prezent la Roland Garros, unde se pregateste pentru partida din turul 3, sambata, in direct pe Ziare.com.C.S.