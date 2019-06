Simona Halep, in sferturi la Roland Garros: Iata cand va avea loc meciul

Ziare.

Reprezentanta noastra o va intalni in sferturile de finala ale Openului Frantei pe adolescenta americana Amanda Anisimova intr-un meci care va incepe la ora 15:00 - ora Romaniei.Jocul dintre Simona Halep si Amanda Anisimova va avea loc pe arena Philippe-Chatrier si va fi transmis, in format LIVE text, de site-ul Ziare.com.Va fi prima confruntare directa intre Simona Halep si Amanda Anisimova.Tot miercuri de la ora 15:00 - ora Romaniei, dar pe arena Suzanne Lenglen, e programat si sfertul de finala dintre Madison Keys si Ashleigh Barty.Invingatoarele se vor infrunta apoi joi in semifinale.26 mai - 9 iunie e perioada in care se desfasoara Roland Garros 2019.La editia de anul trecut a Grand Slam-ului parizian, Simona Halep a invins-o in finala pe Sloane Stephens.I.G.