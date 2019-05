Simona Halep, in turul doi de la Roland Garros: Iata ora de start a meciului cu Magda Linette

Ziare.

Conform unui comunicat oficial, partida dintre Simona si Magda Linette este programata joi, dupa ora 18:30 (ora Romaniei).Simona va juca pe arena Suzanne-Lenglen, dupa meciurile Osaka - Azarenka, Djokovici - Laaksonen si Mannarino - Monfils.Aceasta va fi prima intalnire dintre Simona si Linette si va fi transmisa in direct de Ziare.com.In schimb, Sorana Cirstea va juca, de la ora 12:00 (ora Romaniei) pe terenul cu numarul 13 contra Alionei Bolsova. Dupa incheierea acestui meci, pe acelasi teren, va avea loc si duelul dintre Irina Begu si Karolina Muchova. Si aceste meciuri vor fi in direct pe Ziare.com.Tot joi va avea loc si meciul dintre Bianca Andreescu si Sofia Kenin, programat dupa ora 14:30, tot in direct pe Ziare.com.Deocamdata orele de start pentru meciurile Irina Begu - Karolina Muchova si Sorana Cirstea - Bolsova Zadainov nu au fost anuntate.C.S.