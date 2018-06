"Simona Halep se califica in optimile de finala de la Roland Garros"

Ziare.

Scorul a fost 7-5, 6-0, dupa o ora si 28 de minute de joc, meci decis in setul 2 si de o accidentare a sportivei din Germania, fosta numar 9 mondial.Prima mansa a fost una extrem de complicata pentru sportiva noastra, o mansa in care fiecare tenismena a facut doua breakuri. Inceputul a fost unul mai slab pentru Halep, care s-a vazut rapid condusa cu 2-0.Halep si-a ridicat rapid nivelul de joc, a facut 2-2 si de aici s-a mers cap la cap in acest set. Romanca de pe locul 1 mondial WTA a facut un break la 5-4 si a servit pentru a inchide mansa.Nu a reusit, Petkovic a intors soarta setului, dar la 5-6 a pierdut din nou serviciul, iar atunci Halep, cu mari, mari emotii, trebuie sa o spunem, a inchis setul 1 dupa 56 de minute la scorul de 7-5.Mansa secunda a inceput prost pentru Petkovic, care s-a accidentat la 0-1 la genunchiul drept si a avut nevoie de serioase ingrijiri medicale, care au durat destul timp, primind un bandaj foarte strans la acel nivel.Meciul a devenit mult mai usor de atunci pentru tanara din Constanta, care a facut ce trebuie, a alergat-o din ce in ce mai mult pe sportiva nascuta in Bosnia si si-a facut meciul mai simplu.Petkovic era clar ca se resimte foarte puternic dupa acea accidentare, nu a mai putut alerga asa cum trebuia, a incercat sa scurteze punctele si la un moment dat chiar si-a dat jos bandajul la 0-3.A fost o victorie clara in set cu 6-0, iar Simona avanseaza in optimi, acolo unde deja isi cunoaste viitoarea adversara, e vorba de belgianca Elise Mertens, dupa cum puteti citi mai jos:Partida va avea loc luni, la o ora ce va fi anuntata de organizatori duminica seara.19.10: Simona Halep face 5-0 si va servi imediat pentru meci!19.08: 4-0, totul pare mult mai usor acum pentru romanca.19.03: Dublu break facut de Halep, care se apropie de o victorie in acest meci.19.00: 2-0, game la zero facut de romanca, se simte ca germanca nu este foarte ok din punct de vedere fizic.18.58: Se reia jocul, lui Petkovic i s-a pus un bandaj foarte strans peste genunchi.INFO: Petkovic primeste ingrijiri medicale, se pare ca sunt probleme serioase la genunchiul drept pentru sportiva nascuta in Bosnia.18.48: 1-0 cu break in debutul de set 2 Simona Halep, Petkovici a acuzat cateva probleme medicale la genunchi, s-a cerut deja interventia terapeutului.18.30: 5-5, rebreak facut de Petkovic, moment important ratat de romanca. Se duce setul in prelungiri!18.22: Simona serveste foarte bine in acest punct, 4-4, egalitate din nou, un set foarte echilibrat.18.17: Inca un game castigat de Petkovic cu emotii, dar este 4-3 si mai avem o pauza in aceasta prima mansa.18.13: O noua greseala cu forehandul facuta de Petkovici si este 3-3 acum in setul 1, a redevenit mai calma Simona, isi face punctele cu mai multa atentie si grija.18.08: Petkovici face 3-2, cate un break fiecare a fost pana acum statistica.18.04: 2-2, Simona pare sa isi revina usor-usor, isi face serviciul cu mult calm acum.18.00: Rebreak rapid facut de Halep, este 1-2 acum, prima pauza in joc.17.57: 2-0, Simona Halep isi pierde surpinzator de usor serviciul, sa vedem cum va gestiona romanca acest debut slab de joc.17.54: 1-0 Petkovic, dar dupa un game care a durat circa 10 minute, extrem de lung, multe sanse de break irosite de Simona.INFO: Doar 2.200 de locuri are terenul 18, acolo unde Simona Halep va incepe in scurt timp partida!16.48: 2-0 la seturi pentru Schwartzman, 7-5, 6-3, ne apropiem de un deznodamant aici.16.05: Abia acum s-a terminat primul set intre Corici si Schwartzman, iar argentinianul a castigat oarecum surprinzator mansa, scor 7-5.14.39: Prima partida de pe terenul Simonei a fost una dramatica, Stephens castigand in setul decisiv cu 8-6 in fata lui Giorgi, dupa 2 ore si 27 de minute!Partida Simonei este a treia a zilei de pe terenul cu numarul 18, dupa o confruntare de fete si una de baieti, e vorba de Camila Giorgi - Sloane Stephens, care va incepe la ora 12 si de Diego Schwartzman - Borna Coric, care incepe in jurul orei 14.Simona o conduce cu 6-1 pe nemtoaica in intalnirile directe, iar printre acestea se afla si o semifinala la Roland Garros 2014, castigata de sportiva noastra:Simona Halep e lidera mondiala WTA , in timp ce Petkovici ocupa locul 107 in clasamentul general, dar are un personal career best pe 9 WTA, in octombrie 2011.Pana acum, la acest RG, Halep a invins doua americance, 2-6, 6-1, 6-1 cu Alison Riske si 6-3, 6-1 cu Taylor Townsend, in timp ce Petkovici a dispus de Kiki Mladenovici cu 7-6, 6-2 si de Bethanie Mattek-Sands cu 6-0, 7-6.Partida va fi televizata pe Eurosport.