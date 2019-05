Simona Halep incearca o performanta unica in istoria recenta de la Roland Garros

Ziare.

Sportiva noastra va incerca, incepand de duminica, sa-si apere trofeul castigat anul trecut, un lucru deosebit de greu in istoria tenisului.Ultima jucatoare care a reusit acest lucru este belgianca Justine Henin , in 2007. De atunci, nimeni nu si-a mai aparat trofeul castigat.De altfel, in intreaga istorie a tenisului, din era moderna, doar cinci jucatoare au reusit sa-si apere trofeul de la Roland Garros. Este vorba despre Margaret Court, Chris Evert, Monica Seles, Steffi Graf si Justine Henin.O situatie asemanatoare reusim si la celelalte turnee de Grand Slam. Ultima jucatoare care a reusit sa-si apere trofeul a fost Serena Williams , in 2016, la Wimbledon Chiar si asa, Simona este considerata favorita la casele de pariuri , unde are cota cea mai mica pentru castigarea trofeului.Per total, pe langa titlul castigat anul trecut, Simona mai are in palmares doua finale la Roland Garros, in 2014 si 2017.Roland Garros 2019 va incepe duminica, iar cele mai importante evenimente vor fi in direct pe Ziare.com.C.S.