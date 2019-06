Simona Halep isi cunoaste adversara din sferturile Roland Garros: Infrunta o jucatoare de 17 ani!

Ziare.

Sportiva noastra se va duela cu Amanda Anisimova, o americanca in varsta de numai 17 ani.Adolescenta nascuta in New Jersey nu a avut emotii in fata Alionei Bolsova Zadoinov, spaniola de orgine moldoveana ce a surprins pe toata lumea ajugand in optimi la Openul Frantei dupa ce a jucat in calificari.Anisimova s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-0, dupa o ora si sapte minute de joc.In continuare, sfertul dintre Halep si jucatoarea de 17 ani se va disputa cel mai probabil miercuri, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatori.Simona nu a intalnit-o niciodata pana acum pe Anisimova.M.D.