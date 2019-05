Simona Halep, la Roland Garros: Iata ora de start a meciului de marti

Ziare.

com

Conform unui comunicat oficial, partida dintre Simona Halep si Alja Tomljanovici va avea loc marti, dupa ora 16:00 (ora Romaniei).Partida este a treia de pe terenul central, dupa Millman - Zverev, respectiv Osaka - Schmiedlova.In schimb, Irina Begu o va intalni pe Zhu Lin tot marti, de la ora 12:00 (ora Romaniei), in primul meci de pe terenul cu numarul 12.Ambele meciuri vor fi transmise in direct de Ziare.com, unde veti gasi si toate reactiile.Pana la ora redactarii acestei stiri, Sorana Cirstea este singura romanca ajunsa deja in turul doi.C.S.