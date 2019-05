Simona Halep mai asteapta: De ce nu si-a putut afla astazi adversara din turul 3 de la Roland Garros

Ziare.

Organizatorii de la Roland Garros au decis sa suspende partida dintre Aleksandra Krunici (76 WTA ) si Lesia Tsurenko (27 WTA ), aflata in setul decisiv, la scorul 6-6. La Paris s-a lasat intunericul, iar arenele nu beneficiaza de nocturna.Meciul va fi reluat vineri, la o ora ce nu a fost anuntata momentan de organizatori.Krunici a castigat primul set cu 7-5, in timp ce Tsurenko s-a impus in al doilea tot cu 7-5.Simona a castigat ambele partide cu Aleksandra Krunici, in timp ce pe Lesia Tsurenko a invins-o de sapte ori din tot atatea intalniri.Meciul din turul 3 va avea loc sambata, la o ora ce nu a fost stabilita momentan.C.S.