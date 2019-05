Ziare.

Fostul numar 1 WTA a intrat pe teren purtand tricoul cu numarul 10 al lui Ianis Hagi si le-a urat celor de la Viitorul sa castige Cupa."Succes in finala Cupei Romaniei", a fost mesajul Simonei, care s-a declarat mandra sa poarte tricoul dobrogenilor.Finala Cupei Romaniei, in care Viitorul va infrunta Astra Giurgiu , este programata sambata, 25 mai, la Ploiesti.Partida va fi transmisa in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.