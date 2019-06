Simona Halep o spulbera pe Swiatek si se califica in sferturi la Roland Garros

Simona Halep - Iga Swiatek 6-1/ 6-0

Ziare.

com

Sportiva noastra s-a impus cu un incredibil 6-1, 6-0 in numai 45 de minute de joc!Intalnirea de luni a fost, asa cum o arata si scorul, una fara istoric. Halep a intrat bine in meci, in timp ce mult mai tanara ei adversara a parut complet depasita de miza jocului si, probabil, de renumele adversarei.Agresiva si stapana pe lovituri, Simona a pus presiune pe Swiatek, iar aceasta a cedat rapid, gresind mult si cedand aproape fara lupta.Singurul moment de slabiciune al lui Halep a fost in finalul primului set, atunci cand, la 5-0, si-a pierdut serviciul pe fondul relaxarii.Swiatek n-a reusit insa mai mult de un game in aceasta intalnire, nu a castigat niciodata pe propriul serviciu si paraseste Openul Frantei in optimi.Mai departe, pe Halep o asteapta in sferturile de finala un meci cu invingatoarea duelului dintre Amanda Anisimova si Aliona Bolsova Zadoinov, surprinzatoarea spaniola nascuta in Chisinau.19:12 - Break, set si meci, Simona Halep!19:08 - Game si 5-0 pentru Simona! Swiatek va servi pentru a se agata de aceasta partida si a castiga macar o data pe propriul serviciu.19:06 - Inca un break pentru Halep si se pare ca partida e jucata.19:02 - Game Halep si romanca are din nou 3-0!18:59 - Break din nou pentru Simona!18:57 - Swiatek schimba pantofii sport si avem parte de o pauza scurta.18:55 - Simona isi face serviciul in primul game din setul secund.18:51 -18:46 - Cumva surprinzator, dar poloneza face breakul.18:41 - Break Simona si este deja 5-0!18:38 - Game Halep si se pare ca sportiva noastra nu va avea probleme in acest prim set.18:35 - Break Simona si romanca are 3-0!18:33 - Simo concretizeaza breakul si se distanteaza.18:29 - Debut perfect pentru Halep, cu break in primul game!18:27 - Incepe meciul! Poloneza este prima la serviciu!18:18 - Intra pe teren cele doua jucatoare, Swiatek fiind prima. Simona primeste aplauze pe un Chatrier destul de gol.18:05 Thiem il invinge in trei seturi pe Monfils si elibereaza terenul pentru Halep! In cateva minute o vom vedea pe romanca pe "Chatrier".