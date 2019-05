Simona Halep pleaca increzatoare la Roland Garros

Ziare.

com

Tenismena noastra spune ca se intoarce la Paris "cu visuri si mai mari"."Anul trecut la Paris am invatat ca poti sa visezi lucruri marete si sa-ti transformi visul in realitate. Acum ma intorc cu visuri si mai mari. Urmariti calatoria mea cat ma pregatesc pentru revenire. Continua sa lupti", a scris Simona Halep pe pagina ei de Instagram.Anul trecut, Simona Halep a castigat Openul Frantei dupa o finala cu americanca Sloane Stephens.Roland Garros 2019 e programat in perioada 27 mai - 9 iunie.La editia din acest an a Grand Slam-ului de la Paris, reprezentanta noastra e cap de serie numarul 3, insa casele de pariuri o considera principala favorita.I.G.