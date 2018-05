Simona Halep revine spectaculos si se califica in turul doi la Roland Garros

Malgre un faux depart dans le 1er set, Simona Halep passe l'obstacle americain Alison Riske 2-6 6-1 6-1#RG18 pic.twitter.com/1VPgchFELb - Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2018

Simona Halep - Alison Riske 2-6, 6-1, 6-1

Ziare.

com

Ocupanta locului 1 in ierarhia WTA a revenit dupa un prim set pierdut categoric si a invins-o in trei seturi pe ocupanta locului 83 in clasamentul mondial feminin, Alison Riske.2-6, 6-1, 6-1 a scorul intalnirii dintre Simona Halep si Alison Riske, la capatul unei partide care a durat o ora si 34 de minute.In turul urmator, reprezentanta noastra va juca cu o alta americanca, Taylor Townsend (locul 72 WTA).Simona a inceput neasteptat de slab partida de pe arena centrala Philippe Chatrier - care a fost programata initial pentru marti seara, dar amanata din cauza programului incarcat pentru astazi - iar tenismena din SUA, care saptamana trecuta a jucat finala la Nurumberg, s-a desprins in doar cateva minute la 5-0.Foarte nervoasa, Simona si-a adjudecat in cele din urma doua game-uri, dar n-a reusit s-o impiedice pe americanca sa castige primul set.Fara ajutorul lui Darren Cahill, on-court coaching-ul fiind interzis la turneele de Grand Slam, Simona a trebuit sa se regaseasca singura si a oferit o revenire spectaculoasa.Simona a fost mult mai agresiva incepand cu setul doi, iar Alison Riske n-a mai facut fata ritmului impus de finalista de anul trecut de la Roland Garros.Cu un joc mult mai solid, Simona i-a predat americancei, in urmatoarele doua seturi, o adevarata lectie de tenis si a avansat in runda urmatoare a celui de-al doilea Grand Slam al anului.Doar doua game-uri a mai castigat Alison Riske in ultimele doua seturi ale partidei.Urmatoarea intalnire a Simonei va avea loc joi, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatorii Openului Frantei.Simona si Taylor s-au mai intalnit o singura data pana in prezent, anul trecut, al Cincinnati, cand sportiva noastra s-a impus cu 6-4, 6-1.13:45 - Break la 0 si Simona va servi pentru castigarea meciului.13:41 - Un nou game castigat usor de Simona.13:38 - Dupa un game de aproape 10 minute, Alison Riske reuseste sa-si faca serviciul.13:30 - 3-0 si Simona joaca incantator.13:27 - Joc excelent practicat de Simona, care reuseste breakul, in timp ce Alison Riske pare coplesita de nivelul atins de reprezentanta noastra incepand cu setul doi.13:22 - Simona isi face serviciul si debuteaza cu dreptul in setul III.13:19 - Simona va servi prima in setul decisiv.13:15 - Alison Riske reuseste breakul.13:10 - Simona Halep face un nou break si va servi pentru castigarea setului doi. Sportiva noastra a jucat impecabil, pana acum, in acest set.13:07 - Game alb reusit de Simona Halep.13:04 - Un nou break in contul Simonei, iar sportiva noastra se distanteaza la 3-0.13:01 - Simona arata un joc mult mai solid in acest inceput de set secund si face 2-0.12:57 - Inceput excelent de set pentru Simona, cu break reusit la 0.Din nefericire, la turneele de Grand Slam nu e permis on-court coaching-ul, astfel ca Simona va trebui sa se descurce fara sfaturile lui Darren Cahill.12:55 - Alison Riske serveste prima in setul doi.12:47 - Simona face breakul si duce scorul la 2-5.12:44 - Simona isi castiga, in sfarsit, serviciul, dar tenismena din SUA va servi pentru a-si adjudeca primul set.12:38 - Si scorul devine 5-0 in favoarea americancei...12:35 - Un nou break reusit de americanca, iar Simona pare ca nu se regaseste.Alison Riske a ajuns saptamana trecuta pana in finala la Nuremberg, unde a pierdut in fata suedezei Johanna Larsson.12:31 - Riske isi face serviciul si se desprinde la 3-0 in acest prim set.12:28 - Simona isi pierde serviciul.12:19 - Americanca isi adjudeca primul game al meciului, la capatul a 8 minute extrem de disputate.12:11 - Alison Riske serveste prima.Partida care initial trebuia sa se dispute marti seara, dar care a fost amanata pentru miercuri, se va disputa pe Arena Centrala Philippe Chatrier.La TV, intalnirea poate fi vizionata in direct pe postul Eurosport.Simona si Alison, aflata pe locul 83 in clasamentul WTA, s-au mai intalnit de doua ori pana acum, ambele partide fiind castigate de reprezentanta noastra:2015, Roma: 6-3, 6-0;2017, Beijing: 6-3, 3-6, 6-2.Roland Garros 2018 se desfasoara in perioada 27 mai - 10 iunie.