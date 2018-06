"Simona Halep s-a calificat en-fanfare in sferturi la Roland Garros"

Simona Halep - Elise Mertens 6-2, 6-1

Ocupanta locului 1 in clasamentul WTA a invins-o categoric in optimile de finala pe favorita numarul 16, belgianca Elise Mertens.6-2, 6-1 a fost scorul partidei dintre cele doua tenismene, care a durat mai putin de o ora.Revenita pe arena centrala Phillipe Chatrier, dupa ce in 16-imi a jucat pe terenul cu numarul 18, Simona a jucat incantator si nu i-a lasat nicio sansa belgiencei care anul acesta a castigat trei turnee WTA si a ajuns pana in semifinale la Australian Open.Elise Mertens a facut fata ritmului impus de Simona doar in primele game-uri ale jocului, insa, pe masura ce meciul a progresat, tenismena belgiana s-a stins.De altfel, in setul secund, Mertens n-a contat, iar Simona, cu un serviciu excelent, a defilat in fata putinilor spectatori prezenti pe arena centrala de la Roland Garros.Mai departe, in sferturile de finala ale Openului din capitala Frantei, Simona o va intalni pe invingatoarea partidei dintre Caroline Garcia (fav.7) si Angelique Kerber (fav.12).Vezi si:13:04 - Mertens reuseste breakul si evita pierderea setului la 0.13:00 - Un nou break castigat la 0 de Simona, care va servi pentru castigarea meciului!12:58 - Simona revine de la 0-30 si castiga cel de-al 7-lea game consecutiv!12:54 - Simona face breakul la 0 si se distanteaza la 3-0.12:51 - 2-0 si Simona controleaza jocul fara mari probleme.12:48 - Simona incepe perfect setul doi, cu un break, iar Elise Mertens pare cazuta.12:40 - Un nou break reusit de Simona Halep, iar tenismena aflata pe locul 1 in clasamentul WTA va servi pentru castigarea primului set.12:35 - Inceput excelent de meci pentru sportiva noastra, care arata un joc solid si pare foarte determinata sa castige.12:32 - Elise Mertens isi face serviciul, insa Simona are in continuare un break in fata.12:28 - Simona serveste din nou bine si se distanteaza la 3-1 in acest prim set.12:22 - Tenismena noastra profita de cea de-a 3-a minge de break la capatul unui game de aproape 10 minute, in care belgianca a comis trei duble-greseli.12:12 - Simona serveste si ea foarte bine si egaleaza la 1 dupa un game alb.12:10 - Elise Mertens serveste excelent si castiga usor primul game al meciului.La Paris s-a emis un cod galben de furtuni pentru astazi. Sa speram ca partida se va disputa fara probleme.12:08 - Elise Mertens serveste prima in acest meci.Elise Mertens a castigat trei turnee (Hobart, Lugano si Rabat) in acest an si a ajuns pana in semifinale la Australian Open. Singura infrangere suferita de belgianca pe zgura in acest an e cea in fata Simonei de la Madrid.ora 12:00 - Cele doua tenismene patrund pe teren, iar jocul va incepe in cateva minute.Partida se desfasoara pe arena centrala Philippe Chatrier si e transmisa in direct la TV de postul Eurosport.Cele doua tenismene s-au mai intalnit o singura data, in urma cu o luna, la turneul de la Madrid, unde Simona s-a impus cu un categoric 6-0, 6-3.Parcursul celor doua la aceasta editie a Grand Slam-ului din capitala Frantei:turul I: 2-6, 6-1, 6-1 cu Alison Riske;turul II: 6-3, 6-1 cu Taylor Townsend;turul III: 7-5, 6-0 cu Andrea Petkovic.turul I: 6-7, 7-6, 6-0 cu Varvara Lepchenko;turul II: 6-3, 6-4 cu Heather Watson;turul III: 6-3, 6-1 cu Daria Gavrilova.Roland Garros 2018 se desfasoara in perioada 27 mai - 10 iunie.