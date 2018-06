Simona Halep se califica in finala Roland Garros si ramane pe locul 1 WTA dupa o victorie superba cu Muguruza

Simona Halep - Garbine Muguruza 6-1/ 6-4

Speedy Simo.@Simona_Halep's sole victory against Garbine Muguruza came on clay. The Romanian rips off an impressive 6-1 first set.#RG18 pic.twitter.com/rQ1TwJvn8x - Roland-Garros (@rolandgarros) 7 iunie 2018

­čĺą Double enjeu pour ce match entre @Simona_Halep et @GarbiMuguruza



­čôŹUne finale a Roland-Garros

­čôŹLa place de N grade 1 mondiale#RG18 pic.twitter.com/hjhsarC2ri - Roland-Garros (@rolandgarros) 7 iunie 2018

In urma acestui rezultat, sportiva din Romania si-a asigurat si punctele necesare pentru a ramane pe prima pozitie a clasamentului mondial.Partida despre care multi specialisti spuneau ca va merge in favoarea Muguruzei, o sportiva de forta care era si mult mai odihnita decat Halep, a inceput surprinzator.Simona a demonstrat ca a invatat din lectia sfertului cu Angie Kerber si a jucat calm, asteptand cumva erorile adversarei. Iar acestea au venit din plin, Muguruza ratand foarte multe mingi.Asa au aparut breakurile, unul dupa celalalt, iar Halep s-a trezit servind pentru set la 5-0. Muguruza a reusit un break, insa nu a fost decat un mic avertisment, Simona reusind sa se impuna in game-ul urmator.Setul doi a fost mult mai disputat. Garbine Muguruza a trimis mai multe mingi in teren decat in afara sau in fileu, iar Simona a cedat usor in fata presiunii. Spaniola a avut avantajul unui break pana in a doua jumatate a setului, acolo unde s-a jucat partida.Halep a facut breakul la 3-4 si a egalat, iar la 4-4 si-a facut serviciul dupa un game interminabil, in care ambele jucatoare au avut multe sanse de a se impune.La 5-4 Muguruza a cedat complet si si-a pierdut serviciul la zero, Halep obtinand calificarea in a treia sa finala de Roland Garros, a doua consecutiva.In marea finala, de sambata, Halep va da peste invingatoarea duelului dintre Madison Keys si Sloane Stephens.17:41 - GAME, SET si MECI, SIMONA HALEP! CE VICTORIE!17:37 - Game interminabil castigat de Simona pe propriul serviciu! Poate fi momentul decisiv al partidei!17:24 - Break Simona! Avem egalitate la 4 in setul al doilea!17:19 - Game pentru Simona. Halep are totusi nevoie de un break.17:16 - Muguruza merge mult mai bine in acest set, isi face serviciul si ramane in avantaj.17:10 - Isi face si Simona serviciul si tine aproape de Muguruza.17:07 - Game Muguruza intr-un moment important al setului doi.17:05 - Rateaza o minge de break Simona si loveste cu racheta de pamant.16:58 - Break Muguruza! Iberica preia conducerea in setul secund.16:55 - Muguruza isi face serviciul pentru prima data in acest meci.16:51 - Incepe bine Simona si cel de-al doilea set!16:46 - Break si set, Simona Halep! Aproape perfect a jucat sportiva noastra in acest prim act al semifinalei!16:39 - Greseste Simona de aceasta data, iar Muguruza profita si face breakul.16:35 - BREAK HALEP! Simona conduce cu 5-0 si va servi pentru castigarea primului set!16:28 - Game Halep si sportiva noastra ajunge la 4-0 in primul set!16:24 - BREAK HALEP! Simona ataca in momentele in care are oportunitatea, iar Muguruza greseste in continuare.16:19 - Simona salveaza o minge de break si isi face serviciul. Halep pare ca nu isi asuma riscuri in acest debut de meci, preferand sa joace pe greseala adversarei.16:12 - Break Simona! Muguruza greseste mult in debutul partidei si sportiva noastra profita!16:08 - Start al semifinalei! Muguruza serveste prima.16:00 - Incep emotiile pentru noi. Simona si Garbine intra pe "Centralul" de la Paris.Va fi cea de-a cincea confruntare directa dintre cele doua tenismene, scorul general fiindu-i favorabil spaniolei, cu 3-1:2014, 16-imi Wuhan: 2-6, 6-2, 6-3 pentru Muguruza;2015, Fed Cup: 6-3, 6-3 pentru Muguruza;2015, optimi Stuttgart: 3-6, 6-1, 6-3 pentru Halep;2017, finala Cincinnati: 6-1, 6-0 pentru Muguruza.INFO: Iata cum arata cotele la pariuri pentru meciul dintre Halep si Muguruza INFO: Oboseala ar putea fi factorul decisiv in aceasta disputa. Cum arata parcursul celor doua sportive