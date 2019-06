Simona Halep se califica in optimi la Roland Garros in stil de mare campioana

Power 🆙, Simona Halep



Sportiva noastra a invins-o pe favorita numarul 27, Lesia Tsurenko, scor 6-2, 6-1.A fost o demonstratie de forta din partea Simonei, care nu a avut probleme in niciun moment al meciului cu jucatoarea din Ucraina.In plus, dupa ce in precedentele doua meciuri de la Roland Garros a disputat trei seturi, Simona a incheiat aceasta partida foarte rapid si si-a conservat energia pentru saptamana viitoare.Aceasta a fost a opta victorie pentru Simona din tot atatea partide disputate cu Tsurenko.In optimile de finala, Simona se va duela cu invingatoarea dintre Monica Puig (59 WTA) si Iga Swiatek (104 WTA).Partida din optimi va avea loc luni, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata, in direct pe Ziare.com.12:59 - Tsurenko face break la zero si finalul partidei se amana!12:56 - Simona mai face un break, are 5-0 si serveste acum pentru calificarea in optimi.12:52 - Simona se distanteaza la 4-0 si e tot mai aproape de calificarea in optimile de finala.12:46 - Lesia Tsurenko primeste ingrijiri medicale.12:45 - Simona mai face un break si conduce cu 3-0!12:41 - Game fara emotii pentru Simona si scorul este 2-0.12:38 - Simona incepe setul secund cu un break!12:29 - Simona mai face un break, are 5-2 si serveste acum pentru castigarea primului set.12:26 - Simona serveste foarte slab, Tsurenko face break si scorul este 4-2.12:23 - Break la zero reusit de Simona si scorul este 4-1!12:21 - Simona isi face serviciul fara emotii si conduce cu 3-1.12:18 - Simona face un nou break si are 2-1, dupa un game in care Tsurenko a comis trei duble-greseli la rand!12:16 - Simona pierde patru puncte la rand, iar Tsurenko face rebreak.12:13 - Simona incepe meciul cu un break!12:01 - Meciul va incepe cu Tsurenko la serviciu.12:00 - Cele doua jucatoare au intrat pe teren.Info: Meciul incepe la ora 12:00Simona ocupa locul 3 WTA, in timp ce Tsurenko este pe locul 27.Simona a castigat precedentele sapte partide disputate contra jucatoarei din Ucraina.La casele de pariuri, Simona are cota 1.07 sa obtina o victorie.Invingatoarea se va duela in optimi cu castigatoarea dintre Monica Puig si Iga Swiatek.Partida este televizata de EuroSport.