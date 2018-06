Simona Halep se califica in semifinale la Roland Garros dupa o revenire spectaculoasa in sfertul cu Angelique Kerber

Semifinala de foc cu Garbine Muguruza

Ziare.

com

Tenismena noastra a trecut in sferturile de finala de favorita numarul 12, Angelique Kerber, revenind dupa ce a pierdut primul set.6-7 (2), 6-3, 6-2 a fost scorul partidei dintre Simona Halep si Angelique Kerber, care a durat doua ore si 16 minute.Simona si Angelique au oferit o noua partida intensa, cu multe lovituri superbe si rasturnari de situatie, asemanatoare cu cea din semifinale la Australian Open, cand tot reprezentanta noastra a iesit invingatoare.Pe arena Suzanne Lenglen, Simona a inceput slab meciul, iar tenismena pregatita de belgianul Wim Fissette s-a distantat, dupa nici 20 de minute, la 4-0. Reprezentanta noastra n-a renuntat insa si a revenit spectaculos, impingand meciul in tie-break, nu inainte de a reusit doua breakuri cand Kerber servea pentru castigarea meciului. In tie-break insa nemtoaica a fost mai lucida si a reusit sa se impuna cu 7-2.Jocul Simonei - aflata la cel de-al doilea set pierdut la aceasta editie a Openului Frantei, dupa cel din meciul inaugural cu Alison Riske - a fost din ce in ce mai solid, in timp ce Kerber a inceput sa dea semne de oboseala. Astfel, Simona s-a impus cu 6-3 si a trimis meciul in decisiv.Oboseala, dar si jocul tot mai precis al tenismenei romane au facut-o pe Kerber sa comita tot mai multe erori nefortate, iar Simona a profitat si a inchis meciul cu un 6-2 in setul decisiv.Vezi:In semifinale, Simona o va intalni pe favorita numarul 3, Garbine Muguruza, intr-o partida care va avea in joc, pe langa locul din marea finala, si prima pozitie in clasamentul WTA. Iberica a trecut fara probeleme in sferturile de finala de Maria Sharapova , cu 6-2, 6-1, si e intr-o forma excelenta pe zgura pariziana, unde n-are niciun set pierdut.Va fi cea de-a patra confruntare directa dintre cele doua tenismene, scorul general fiindu-i favorabil spaniolei, cu 3-1:2014, 16-imi Wuhan: 2-6, 6-2, 6-3 pentru Muguruza;2015, Fed Cup: 6-3, 6-3 pentru Muguruza;2015, optimi Stuttgart: 3-6, 6-1, 6-3 pentru Halep;2017, finala Cincinnati: 6-1, 6-0 pentru Muguruza.Cum spuneam ceva mai sus, cele doua isi vor disputa nu numai un loc in marea finala a celui de-al doilea Grand Slam al anului, dar si prima pozitie WTA. In prezent, clasamentul LIVE al WTA arata astfel:1. Simona Halep - 6.750 puncte2. Caroline Wozniacki - 6.745 puncte3. Garbine Muguruza - 6.550 puncte*Calificarea din semifinale in finala la Roland Garros e rasplatita cu 520 de puncte WTA.Semifinala dintre Simona Halep si Garbine Muguruza, care a triumfat la Roland Garros in 2016, se va disputa joi, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatori.17:18 - Simona profita de doua erori nefortate ale nemtoaicei si se apropie la doar un game de castigarea meciului.17:14 - Kerber nu renunta la lupta si reuseste un game solid pe propiul serviciu.17:11 - Reprezentanta noastra consolideaza breakul de aceasta data si se distanteaza la 4-1.17:08 - Simona reuseste un nou break, in momentul in care se implinesc doua ore de la startul meciului.17:04 - Meciul se reia cu Kerber la serviciu.17:00 - Kerber acuza o mica accidentare la piciorul stang si solicita interventia fizioterapeutului.16:59 - Rebreak reusit de Angelique Kerber, cand mai nimeni nu se astepta.16:56 - Break la 0 reusit de sportiva noastra, care controleaza categoric meciul de cateva minute.16:53 - Simona incepe bine decisivul si pare jucatoarea mai proaspata in aceste momente.16:51 - Simona Halep serveste prima in setul decisiv.16:44 - Simona salveaza o minge de break si e la doar un game distanta de castigarea setului doi.16:37 - Kerber revine de la 0-30 si se apropie la doar un game de Simona.16:34 - 4-2 pentru Simona dupa un nou game reusit al reprezentantei noastre.16:30 - Angelique Kerber salveaza doua mingi de break si isi face in cele din urma serviciul.Invigatoarea acestei partide o va intalni pe Garbine Muguruza in semifinale.Vezi:16:22 - Simona raspunde cu un game castigat la 0.16:19 - Game excelent al nemtoaicei, care se impune la 0.16:17 - Ocupanta primului loc in clasamentul WTA isi castiga serviciul si isi consolideaza, astfel, breakul.16:14 - Simona incepe excelent setul secund, cu break.Kerber n-a pierdut niciun set la aceasta editie a Openului Frantei, pe cand Simona se afla la cel de-al doilea set pierdut, dupa cel din prima runda, cu Alison Riske.16:11 - Se reia meciul, iar Kerber serveste prima in setul doi.16:10 - Angelique Kerber a luat o pauza de vestiar. Simona prefera sa ramana pe scaun.6-2 pentru Kerber, iar nemtoaica are patru mingi de set.4-2 pentru Kerber, dupa 6 mingi jucate in tie-break.2-1 pentru Kerber, dupa 3 mingi jucate in tie-break.15:59 - Ce meci! Simona reuseste rebreakul si setul va fi decis la tie-break.Iata cum se prezinta statisticile de pana acum in primul set:Lovituri direct castigatoare: Simona Halep - 12 / Angelique Kerber - 8Greseli nefortate: Simona Halep - 23 / Angelique Kerber - 1815:55 - Din nefericire, Simona isi pierde serviciul, iar Angelique Kerber va servi din nou pentru castigarea primului set.15:50 - Break reusit de Simona, care revine fantastic de la 0-4 si impinge setul in "prelungiri".15:46 - Simona isi face serviciul, insa Kerber urmeaza sa serveasca pentru castigarea primului set.15:43 - Fostul lider WTA isi castiga serviciul si pune capat seriei bune a Simonei, care va servi pentru a ramane in set.15:39 - Doua mingi de break salvate de Simona, care reuseste apoi sa castige al 3-lea game consecutiv si se apropie la doar unul de Kerber.15:32 - Simona recupereaza un break si pare ca si-a intrat in ritm. Foarte bun jocul reprezentantei noastre in ultimele doua game-uri.15:27 - Game alb reusit de Simona.15:25 - Tenismena noastra continua sa comita multe erori nefortate, iar nemtoaica face 4-0.15:18 - Simona salveaza 4 mingi de break, dar nu mai poate face nimic la cea de-a 5-a, iar Kerber se distanteaza la 3-0 in acest start de meci.15:12 - Start excelent de partida pentru fostul lider mondial, care isi castiga serviciul la 0.15:10 - Simona isi pierde serviciul dupa un game in care a incercat sa fie agresiva, dar Kerber a stat foarte bine in teren.15:07 - Simona Halep serveste prima.Vreme mohorata la Paris, fiind sanse chiar sa ploua ceva mai tarziu.De la aceeasi ora se disputa si "sfertul" dintre Garbine Muguruza si Maria Sharapova, pe arena centrala Philippe Chatrier.ora 14:50 - Simona Halep s-a antrenat pe terenul Suzanne Lenglen cu un sparring partner stangaci inainte de disputa din sferturi.Partida se desfasoara pe arena Suzanne Lenglen si transmisa in direct la TV de postul Eurosport 2.Va fi cea de-a 10 confruntare directa intre cele doua tenismene, scorul fiind favorabil Simonei, cu 5-4.Simona Halep se afla pe locul 1 in clasamentul WTA, in timp ce Angelique Kerber ocupa pozitia a 12-a.Vezi:Parcursul celor doua la editia din acest an a Openului Frantei:turul I: 2-6, 6-1, 6-1 cu Alison Riske;turul II: 6-3, 6-1 cu Taylor Townsend;turul III: 7-5, 6-0 cu Andrea Petkovic;optimi: 6-2, 6-1 cu Elise Mertens.turul I: 6-2, 6-3 cu Mona Barthel;turul II: 6-2, 6-3 cu Ana Bogdan;turul III: 7-6,7-6 cu Kiki Bertens;optimi: 6-2, 6-3 cu Caroline Garcia.Castigatoarea acestei partide va juca in semifinale cu invingatoarea intalnirii dintre Garbine Muguruza (fav.3) si Maria Sharapova (fav.28).Roland Garros 2018 se desfasoara in perioada 27 mai - 10 iunie.