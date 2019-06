Simona Halep si-a aflat adversara din optimi de la Roland Garros dupa un nou rezultat neasteptat

Ziare.

com

Sportiva noastra se va duela cu o noua poloneza, pe numele sau Iga Swiatek, aflata pe locul 104 in clasamentul WTA Swiatek a trecut in turul trei de campioana olimpica Monica Puig, scor 0-6, 6-3, 6-3.Iga Swiatek a implinit vineri 18 ani si nu s-a mai intalnit niciodata cu Simona Halep in circuit.Ea a fost campioana la Wimbledon in proba junioarelor anul trecut si e considerata o mare speranta a tenisului feminin.Siatek a castigat din tenis putin peste 160 de mii de dolari, iar cel mai sus a ajuns in clasamentul WTA pe locul 88, in luna aprilie.Partida din optimile de finala va avea loc luni, la o ora ce nu a fost stabilita momentan, in direct pe Ziare.com.C.S.