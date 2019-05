Simona Halep si-a aflat adversara din turul trei de la Roland Garros, dupa un meci de infarct

Aleksandra Krunic - Lesia Tsurenko 7-5, 5-7, 9-11

Programat pentru vineri dupa ce joi seara a fost suspendat din cauza lasarii intunericului, jocul dintre Aleksandra Krunic si Lesia Tsurenko a fost castigat de tenismena din Ucraina, scor 5-7, 7-5, 11-9.A 27-a favorita la castigarea turneului a scapat insa ca printr-o minune de la infrangere, Aleksandra Krunic servind de patru ori pentru castigarea jocului si avand chiar o minge de meci.3 ore si 5 minute a durat partida dintre cele doua.In turul trei, Lesia Tsurenko va da peste Simona Halep, in fata careia a pierdut toate cele sapte intalnirile disputate pana in prezent, doua dintre ele chiar in 2019:2009, Opole: 6-4, 7-5;2012, Linz: 3-0 ret.2013, 'S-Hertogenbosch: 6-3, 6-1;2014, Wimbledon: 6-3, 4-6, 6-4;2018, Cincinnati: 6-4, 6-1;2019, Doha: 6-2, 6-32019, Dubai: 6-3, 7-5Meciul dintre Simona Halep si Lesia Tsurenko se va disputa sambata, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatori.14:52 - Tsurenko trece din nou in avantaj, Krunic fiind fortata sa serveasca iar pentru a ramane in meci.14:47 - Krunic egaleaza la 9.14:43 - Tsurenko isi face in sfarsit serviciul, iar Krunic va servi, acum, pentru a ramane in meci.14:40 - De necrezut: al 8-lea break consecutiv! Cele doua jucatoare parca nu vor sa termine jocul.14:32 - Break la 0 izbutit de Aleksandra Krunic, care va servi pentru a patra oara pentru meci!14:30 - Tsurenko reuseste, insa, breakul si meciul continua.14:21 - Krunic reuseste breakul si va servi pentru castigarea meciui. Joi seara, jucatoarea din Serbia a avut chiar o minge de meci, nefructificata insa.ora 14:17 - S-a reluat partida, cu Tsurenko la serviciu.Nu vom avea tie-break, ci se va juca pana cand o tenismena se va desprinde la doua game-uri.Partida a fost suspendata joi seara din cauza lasarii intunericului.Castigatoarea o va intalni in turul trei pe Simona Halep.26 mai - 9 iunie e perioada in care se desfasoara Roland Garros 2019.I.G.