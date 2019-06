Simona Halep si-a asigurat o suma impresionanta dupa victoria de la Roland Garros

Ziare.

com

Pana in acest moment, Simona are asigurat un cec in valoare de 243 de mii de euro.In plus, daca va ajunge in sferturile de finala, Simona va avea asigurat un cec in valoare de 415 mii de euro. Amintim ca Simona Halep s-a calificat fara emotii in optimile de finala ale turneului de la Roland Garros.Sportiva noastra a invins-o pe favorita numarul 27, Lesia Tsurenko, scor 6-2, 6-1.Aceasta a fost a opta victorie pentru Simona din tot atatea partide disputate cu Tsurenko.In optimile de finala, Simona se va duela cu invingatoarea dintre Monica Puig (59 WTA ) si Iga Swiatek (104 WTA ).Partida din optimi va avea loc luni, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata, in direct pe Ziare.com.C.S.