Simona Halep si Irina Begu, in turul trei la Roland Garros: Miza financiara uriasa a meciurilor

Ziare.

com

Astfel, odata cu atingerea turului trei, cele doua tenismene romane au garantat cate un cec in valoare de 143.000 de euro!Mai departe, calificarea in optimi asigura un premiu de 243.000 de euro, in timp ce atingerea sferturilor de finala aduce 415.000 de euro.Prezenta in semifinale e recompensata cu 590.000 de euro, iar finalista va pleca acasa cu 1,18 milioane de euro.Marea castigatoare va primi anul acesta un cec in valoare de 2,3 milioane de euro.In turul trei de la Roland Garros, Simona Halep o va intalni pe castigatoarea partidei dintre Aleksandra Krunic si Lesia Tsurenko, in timp ce Irina Begu va juca impotriva tinerei americance Amanda Anisimova, in varsta de doar 17 ani.I.G.