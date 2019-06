Simona Halep trage linie dupa sezonul de zgura din 2019. Nu a obtinut niciun trofeu, dar s-a ales cu o suma consistenta de bani

Ziare.

In sezonul de zgura, Halep a evoluat doar in 3 turnee, dupa ce la primul, cel de la Stuttgart, pe zgura indoor, a anuntat forfait, caci venea imediat dupa meciul pierdut de Romania cu Franta in semifinalele Fed Cup Dupa turneul german, Simona a facut finala la Mastersul spaniol de la Madrid, acolo unde pierdea in doua seturi la Kiki Bertens, 4-6, 4-6, iar la Roma, imediat dupa, pierdea in primul meci, in turul II, la Marketa Vondrousova, viitoare finalista la Roland Garros, scor 6-2, 5-7, 3-6.In fine, totul a culminat cu turneul de la Roland Garros, acolo unde Halep, fosta lidera mondiala, a pierdut in sferturi la tanara de 17 ani Amanda Anisimova, scor 2-6, 4-6.Chiar si asa, pe plan financiar, Simona a acumulat o suma destul de consistenta, e vorba de 1,2 milioane de dolari, dupa circa 700.000 obtinuti la Madrid, 17.000 la Roma si 470.000 la Paris.Per total, la 27 de ani, Halep se apropie de suma de 30 de milioane de dolari castigati din tenis, mai exact e vorba de 29.677.869 milioane.