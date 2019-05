Simona Halep va debuta marti la Roland Garros: Iata cand vor juca si ceilalti romani

Ziare.

Ora de start a duelului cu Ajla Tomljanovic va fi anuntata ulterior.Luni, in a doua zi de turneu, vor juca doua sportive din Romania. Mihaela Buzarnescu o va infrunta pe Ekaterina Alexandrova, iar Sorana Cirstea va avea parte de derbiul primei runde cu Petra Kvitova.Marti, pe langa Simona vor mai juca si Irina Begu si Marius Copil . Begu se va duela cu Lin Zhu, in timp ce Marius il intalneste pe localnicul Benoit Paire.Meciurile romanilor de la Roland Garros vor fi transmise in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.