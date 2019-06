Simona Halep, vazuta de catre pariori favorita numarul 1 pentru un nou trofeu la Roland Garros

Ziare.

Dupa multele surprize care au avut loc la Paris, culminate cu eliminarile mai multor capi de serie, printre care amintim pe Naomi Osaka Serena Williams , Elina Svitolina sau Angelique Kerber , Simona Halep acum se detaseaza in topul realizat de pariori in ce priveste favorita 1 la castigarea RG 2019.In acest moment, Halep are o cota de 2.60 pentru reeditarea performantei din 2018, iar pe locul 2, la distanta mare de romanca se afla Ashleigh Barty (favorita 9), care are cota 9, la fel precum alte doua sportive, e vorba de Garbine Muguruza si Sloane Stephens.Cele doua de mai sus se vor intalni duminica, dupa ora 17.30, la Roland Garros, in optimi, asa ca una dintre ele va parasi aceasta competitie, mult mai devreme decat isi doreau.Stephens este finalista de anul trecut la Paris, in timp ce Muguruza a castigat titlul de la French Open in 2016.Simona Halep este acum in optimi de finala la Paris, unde o va intalni luni pe Iga Swiatek din Polonia, 18 ani, 104 WTA . Daca va trece de tanara sportiva poloneza, romanca nascuta la Constanta va intalni in sferturi invingatoarea dintre Bolsova si Anisimova.Culoarul sau este unul foarte bun la acest Roland Garros, Simona Halep putand intalni doar doi capi de serie pana in finala, Ashleigh Barty (9) si Madison Keys (14) .