Sloane Stephens, despre rivalitatea cu Simona Halep - ce spune despre comportamentul fanilor romani

Finalista de la Roland Garros 2018 a spus ca este uimita de felul in care o sustin romanii pe Simona, lucru ce i se pare unic in circuitul WTA "Nu am fost niciodata huiduita sau sa simt ca e publicul cu adversarul decat cu o singura exceptie, cand joc contra Simonei Halep. E ca si cum as juca mereu in Romania, dar nu huiduita", a afirmat Stephens, citata de Fanatik Apoi, Stephens a fost intrebata daca isi doreste sa dispute o noua finala contra Simonei Halep."Oh, e drum lung pana acolo. Nu ma gandesc decat la meciul cu Jo Konta de marti si daca o sa ajungem in finala amandoua, vorbim atunci. Acum sigur nu ma gandesc la Simona Halep", a raspuns Stephens.Anul trecut, Simona a invins-o in trei seturi pe Sloane Stephens in finala de la Roland Garros.C.S.