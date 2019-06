Specialistii nu mai au niciun dubiu: Cum arata cotele la pariuri dupa demonstratia de forta facuta de Simona Halep la Roland Garros

Ziare.

La agentiile de pariuri Simona Halep este vazuta drept jucatoarea cu prima sansa la castigarea Roland Garros. Desi inca mai sunt opt jucatoare in concurs, Simona are o cota foarte mica pentru a castiga Roland Garros, 1.55.A doua favorita e considerata Sloane Stephens, finalista de anul trecut, care are cota 2.50 pentru un succes la Paris.O mare surpriza este insa Marketa Vondrousova, care are doar cota 2.75 la castigarea turneului, desi nu face inca parte din elita tenisului.Ashleigh Barty are cota 3.50, Johanna Konta 3.75, Petra Martici 5.00, Madison Keys 7.00, in timp ce Amanda Anisimova are tot 7.00.Meciurile din sferturile de finala vor avea loc astazi, dupa cum urmeaza:15:00 Sloane Stephens - Johanna Konta17:00 Marketa Vondrousova - Petra MarticiC.S.