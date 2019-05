Surpriza uriasa pe partea de tablou a Simonei Halep de la Roland Garros: O favorita, invinsa categoric de o tenismena in varsta de doar 17 ani!

Ziare.

Favorita numarul 16, chinezoaica Qiang Wang, a fost eliminata in turul doi de poloneza in varsta de doar 17 ani, Iga Swiatek.Jucatoarea aflata pe locul 104 in ierarhia WTA nu doar ca a produs o mare surpriza, dar chiar si-a umilit adversara.6-3, 6-0 a fost scorul intalnirii care a durat doar 52 de minute!In turul urmator, poloneza care anul trecut a castigat turneul de juniori de la Wimbledon o va intalni pe castigatoarea disputei dintre favorita numarul 21, Daria Kasatkina, si Monica Puig.Iga Swiatek s-ar putea intalni cu Simona Halep in optimil de finala ale Openului Frantei.26 mai - 9 iunie e perioada in care se desfasoara Roland Garros 2019.I.G.