Surprize peste surprize la Roland Garros: Iata cum arata cotele la pariuri pentru castigatoare

Simona Halep ramane, insa, in fruntea favoritelor, avand cota 3.50 pentru a-si apara titlul la Paris.Naomi Osaka se afla pe pozitia a doua, cu cota 7.00, in timp ce Karolina Pliskova a primit cota 8.00.Serena Williams e vazuta si ea cu sanse mari la castigarea Grand Slam-ului din capitala Frantei, avand cota 12.001. Simona Halep 3.502. Naomi Osaka 7.003. Karolina Pliskova 8.004. Serena Williams 12.00-. Sloane Stephens 12.006. Ashleigh Barty 15.007. Garbine Muguruza 17.00-. Elina Svitolina 17.009. Madison Keys 20.00-. Marketa Vondrousova 20.0026 mai - 9 iunie e perioada in care se desfasoara Roland Garros 2019.I.G.