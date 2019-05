Un antrenor cunoscut din lumea tenisului se inclina in fata Simonei Halep: Un exemplu!

Ziare.

Fostul antrenor al Carlei Suarez Navarro a laudat-o pe Simona pentru felul natural de a fi si pentru sinceritatea de care da dovada."Sa asculti conferintele de presa ale Simonei Halep este atat de miunat! Sincera, onesta, matura, politicoasa, constienta de tot, didactica, respectuoasa si inteligenta! De la an la an creste in toate zonele. Motivul? Vrea sa fie mereu mai buna atat pe teren cat si in afara lui. Este un exemplu!", a scrisi Xavier Budo Bartumeu pe Twitter Amintim ca Simona Halep s-a calificat cu ceva emotii in turul doi de la Roland Garros dupa ce a invins-o pe australianca Ajla Tomljanovic.Sportiva noastra a avut nevoie de trei seturi, dar s-a impus in cele din urma cu 6-2, 3-6, 6-1.Pentru calificarea in turul doi de la Roland Garros , Simona si-a asigurat un cec in valoare de 87 de mii de euro.In turul doi, Simona se va duela cu poloneza Magda Linette, o jucatoare aflata pe locul 87 in clasamentul WTA Desi are 27 de ani, Magda Linette nu s-a intalnit niciodata cu Simona in circuitul WTA Poloneza nu are niciun trofeu WTA castigat in cariera, iar cel mai sus la turneele de Grand Slam a ajuns in turul 3, la Australian Open si Roland Garros.Partida dintre Simona Halep si Magda Linette va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.C.S.