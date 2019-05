Un interviu altfel cu Simona Halep: "M-am nascut sa port blugi, hanorace si adidasi"

Ziare.

Jucatoarea romana a dezvaluit iubeste moda, in special creatiile marilor case de moda, dar prefera hainele simple si clasice, iar cel mai comod se simte in blugi, hanorac si adidasi: "Brandurile mele preferate sunt casele de moda Dior, Chanel, Sonia Rykiel, Yves Saint-Laurent. Imi place sa vad prezentari de moda, sa vizitez magazine, sa vad ce e nou. Port o parte din hainele lor, dar numai cele mai simple si clasice. Moda devine un pic prea stralucitoare pentru mine, cu greu as putea purta ceea ce creeaza designerii in ziua de azi... M-am nascut sa port blugi, hanorace si adidasi".Jucatoarea romana iubeste turneul Roland Garros, pe care l-a castigat in 2018, pentru atmosfera intima, fata de alte turnee de Grand Slam."Roland Garros este special pentru mine, imi place atmosfera confortabila de aici. Are o dimensiune umana si te simti ca intr-o familie. Nu te simti coplesit aici, spre deosebire de US Open si Australian Open, doua turnee uriase, cu standuri uriase, unde trebuie sa mergi ore intregi pentru a ajunge de la un teren la altul. In Paris, turneul este mai intim, mai primitor si mai prietenos. Sa fiu sincera, cand joc la Roland Garros, viata mea este intre hoteluri si terenuri, nimic altceva. Nu am timp pentru mine, nici macar pentru o plimbare in oras. Abia ies la o plimbare scurta. De acea ma duc la Paris in vacanta, cand nu joc. Iubesc arhitectura de aici. Champs-Elysees este bulevardul perfect sa te plimbi, sa iei o inghetata. Si pentru cumparaturi, bineinteles. Iubesc locul acesta. Piata Vendome este ceva frumos. Atat de multe vibratii pozitive, atata frumusete", a declarat Simona Halep pentru site-ul de la Roland Garros.In 2008, Simona a castigat titlul de la Roland-Garros in turneul de junioare si a inceput sa se simta ca acasa in Franta: "Am simtit o adevarata legatura cu aceasta tara inca de la o varsta frageda, de la primii mei ani de juniorat. Este aproape de tara mea, la doar trei ore de zbor, asa ca ma simt ca acasa. Aici exista o cultura latina, un soi de prietenie si imi place asta. Cand calatoresc la turnee, ma duc in locuri minunate, intalnesc diferite culturi. Dar, Parisul este diferit... Pentru mine este cel mai tare loc de pe pamant".Campioana romana a dezvaluit ca ii place cel mai mult sa joace in tari latine si se simte cel mai bine in Europa: "Am castigat primul meu turneu la Bonfiglio (Italia, 2008) . Imi place atmosfera latina si ma simt mai bine cand joc in Europa".Simona a dezvaluit ca nu a a excelat la limbile straine in scoala, desi a studiat franceza cativa ani: "Sincer, nu eram buna la limbile straine. Franceza a fost a doua mea limba dupa italiana. Am invatat franceza vreo cinci-sase ani, ceva de genul asta. Dar in Romania, orele de limba straina nu sunt foarte intensive, erau doar doua-trei ore pe saptamana. Imi dau seama ca nici nu cunosc poporul francez. Vreau sa spun ca stiu multa lume care locuieste aici, dar care nu sunt francezi, asa cum este impresara mea Virginia Ruzici, sau oameni care sunt jumate francezi, jumate altceva".Simona Halep s-a calificat joi in turul al treilea al turneului de la Roland Garros, dupa o victorie in trei seturi in fata polonezei Magda Linette (6-4, 5-7, 6-3) .