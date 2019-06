WTA anunta o performanta uluitoare reusita de Simona Halep la Roland Garros 2019

Ziare.

com

1 reusit in ultimul game al meciului cu Magda Linette;8 in partida cu Lesia Tsurenko;7 in jocul cu Iga Swiatek."Uluitor: Simona Halep a reusit 16 break-uri consecutive", noteaza WTA.In ultimele doua jocuri, cu Lesia Tsurenko si Iga Swiatek, fostul lider WTA a reusit sa faca break la fiecare serviciu al adversarelor!Iar recordul Simonei ar putea continua in partida din sferturi.turul I: 6-2, 3-6, 6-1 cu Ajla Tomljanovic;turul II: 6-4, 5-7, 6-3 cu Magda Linette;turul III: 6-2, 6-1 cu Lesia Tsurenko;optimi: 6-1, 6-0 cu Iga Swiatek.In sferturile de finala ale Openului Frantei, Simona Halep o va intalni miercuri, de la ora 15:00 - ora Romaniei, pe americanca Amanda Anisimova.I.G.