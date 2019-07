Sanse mici pentru Simona Halep in finala de la Wimbledon cu Serena Williams: Iata cum arata cotele la pariuri

Ziare.

com

Casele de pariuri o vad favorita certa pe tenismena americana, de 7 ori castigatoare in capitala Angliei, ultima oara in urma cu trei ani.1.53 e cota pentru un nou triumf al sportivei in varsta de 37 de ani.De partea cealalta, un succes in premiera al Simonei la Wimbledon are cota 2.45.Finala feminina de la Wimbledon dintre Simona Halep si Serena Williams e programata sambata, incepand cu ora 16:00 - ora Romaniei.La TV, partida va fi transmisa in direct de Eurosport, in timp ce pe Ziare.com va putea fi urmarita in format LIVE text.Va fi cea de-a 11-a confruntare directa intre Simona Halep si Serena Williams, scorul meciurilor directe fiind covarsitor in favoarea americancei, 9-1.I.G.