Serena Williams ar fi vrut sa-si ia revansa in fata Simonei Halep: Ce-a vrut sa spuna despre finala de la Wimbledon, dar s-a oprit

La conferinta de presa de dupa victoria obtinuta in sferturi cu Naomi Osaka, tinuta inaintea meciului dintre Simona Halep si Marie Bouzkova, tenismena americana spera sa-si poata lua revansa pentru finala pierduta la Wimbledon.Jucatoarea in varsta de 37 de ani s-a limitat a spune ca va fi grozav s-o intalneasca in semifinale pe Simona."Ar fi grozav s-o intalnesc pe Simona. N-am putut juca bine... Nu, o sa ma limitez la a spune ca ar fi grozav", a spus Serena la conferinta de presa. Tenismena noastra a abandonat , insa, dupa primul set jucat cu Marie Bouzkova, din cauza unei probleme la tendonul lui Ahile.Semifinala dintre Serena Williams si Marie Bouzkova e programata in aceasta noapte, incepand cu ora 01:00 - ora Romaniei.In finala de la Wimbledon, Simona a invins-o pe Serena Williams in mai putin de o ora, cu 6-2, 6-2.I.G.