Simona Halep, invinsa dramatic de Serena Williams dupa un meci fabulos

Simona Halep - Serena Williams 1-6/ 6-4/ 4-6

Scorul final a fost 6-1, 4-6, 6-4 in favoarea americancei, partida durand o ora si 48 de minute!Duelul de luni dimineata a inceput cum nu se putea mai prost pentru reprezentanta noastra. Dupa un break reusit in chiar primul game, Simona le-a pierdut pe urmatoarele sase si nu a reusit sa isi faca serviciul in primul set.A fost 6-1 dupa numai 20 de minute si putini erau cei care mai sperau ca Halep va reusi sa faca fata intr-o partida in care a parut coplesita de forta americancei.Setul secund ne-a adus insa un alt joc, cu Simona care a reusit sa creasca nivelul pe propriul serviciu, iar presiunea s-a mutat pe umerii lui Williams, care a inceput sa greseasca destul de mult.Breakul a venit atunci cand era cel mai important, in game-ul zece al setului, la scorul de 5-4 pentru constanteanca, aceasta reusind sa impinga partida in decisiv.Actul final al partidei a fost inca si mai dramatic. Cele doua jucatoare au mers bine cu serviciul si se parea ca diferenta va fi facuta de detalii. Iar aceste detalii au stat in game-urile sase si sapte.La scorul de 3-2 pentru Simona, romanca a avut trei mingi de break pe care nu a reusit sa le concretizeze, Serena facandu-si serviciul cu mari emotii. Apoi, in game-ul urmator, Simona a cedat si i-a permis adversarei sa se impuna, Williams distantandu-se astfel decisiv.Fostul numar 1 WTA a invins actualul numar 1 WTA, Serena continuandu-si drumul spre titlul de Grand Slam cu numarul 24. In sferturile de finala, americanca o va infrunta pe Karolina Pliskova.12:05 -12:00 - Game si pentru Halep, fara probleme de aceasta data. Urmeaza momentul decisiv, cel in care Serena serveste pentru victorie.11:59 - Game lejer pentru Serena, iar acum Simona serveste pentru a ramane in acest meci.11:54 - Break Serena! Simona este prima care cedeaza si ii permite adversarei sa se distanteze.11:49 - CE GAME! Serena isi face serviciul cu foarte multe emotii, salvand trei mingi de break obtinute de Simona. Romanca nu a reusit insa sa le concretizeze si acum ii revine sarcina de a nu-si pierde ea serviciul.11:38 - Game la zero pentru Simona! Halep serveste impecabil in aceste momente, iar presiunea se muta pe Williams.11:36 - Nici Serena nu are emotii pe propriul serviciu, astfel ca, foarte probabil, cea care va reusi prima un break va scapa in castigatoare.11:33 - Merge in continuare foarte bine cu serviciul Simona si ramane in avantaj.11:24 - Halep incepe decisivul cu un game complicat castigat pe propriul serviciu. Cand parea ca Serena se va impune, romanca a gasit resursele pentru a reveni si, in final, pentru a se impune.11:11 - Halep si-a revenit si serveste impecabil, iar Williams este cea care nu are solutii. Este 5-4 si Serena serveste pentru a ramane in acest set.11:09 - Simona da impresia ca se poate lupta pentru break, vine la 40-30 in acest game, insa Serena ii curma sperantele cu un as incredibil.11:03 - Excelenta la serviciu este si Simona! Setul secund este mult mai disputat si, daca romanca reuseste un break, balanta se echilibreaza.11:01 - Serena serveste perfect si nu are nicio emotie in acest game. Urmeaza Simona la serviciu intr-un game extrem de important.10:58 - Simona serveste mult mai bine plasat si reuseste un game la zero!10:56 - Break Halep! Simona da drumul la joc si risca mai mult, iar Serena incepe sa greseasca. Romanca reuseste sa concretizeze a doua minge de break si egaleaza la doi.INFO: Statistica primului set este net favorabila Serenei, care a spulberat-o pe Simona. 10:49 - Vine si breakul pentru Serena. Simona Halep greseste si americanca o pedepseste rapid. In acest ritm, soarta partidei este pecetluita.10:46 - Game la zero pentru Serena. Fostul numar unu WTA a intrat bine in meci si domina cu autoritate schimburile de mingi.10:43 - Halep isi face serviciul pentru prima data in acest meci! Incepe setul secund asa cum trebuie, insa nu pare ca ii poate face fata Serenei.10:37 - Vine si al treilea break pentru Serena, care a scapat in castigatoare in acest prim set. Simona nu si-a facut nici macar o data serviciul!10:33 - Serena isi face serviciul ajutata din nou de forta loviturilor, iar lucrurile se complica serios pentru Halep in acest prim set. Romanca are nevoie de serviciu si, apoi, de cel putin un break.10:30 - Break pentru Serena Williams pe fondul unui joc parca prea relaxat al romancei. Halep nu reuseste deocamdata sa gaseasca antidotul pentru loviturile in forta ale americancei.10:26 - Isi face serviciul de aceasta data Serena, insa nu fara emotii. Se pare ca debutul de meci le marcheaza pe ambele jucatoare si ca va fi nevoie de cateva game-uri pentru ca ele sa isi intre in ritm.10:23 - Rebreak rapid reusit de Serena, care isi revine imediat ce pune putina presiune pe Simona.10:20 - Break la zero pentru Halep! Serena este ezitanta pe serviciu, iar numarul 1 WTA profita de acest lucru. Americanca incheie game-ul cu o dubla greseala.10:18 - Incalzirea este gata, incepe partida! Serena serveste prima si primeste un avertisment pentru ca a intarziat putin startul meciului 10:00 - Ne pregatim de meci! Cele doua sportive intra in arena si incep miscarile de incalzire. In cateva minute Simona si Serena incep duelul pentru calificarea in sferturile de finala.09:50 - Anuntul zilei vine de la Melbourne , acolo unde Halep s-a pregatit alaturi de un tehnician ce i-ar putea deveni antrenor "cu acte" in viitorul apropiat. Citeste mai multe detalii: Surpriza la Australian Open: Si-a gasit Simona Halep un nou antrenor? 08:50 - Simona isi cunoaste deja posibila adversara din sferturi. Daca va trece de Serena Williams va da peste una dintre jucatoarele care o pot intrece in clasamentul WTA, este vorba despre Karolina Pliskova.