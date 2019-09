Adversare de top pentru Simona Halep la Beijing

Ziare.

Tenismena noastra vine la Beijing dupa abandonul de la Wuhan, iar joi va afla cat e de apta din punct de vedere medical.Totusi, sansele ca Simona sa participe la Beijing sunt destul de mari, in joc fiind pus bonusul oferit de WTA pentru tenismenele care participa la toate turneele din categoria Premier Mandatory si Premier 5.Anul trecut, pentru ca a fost prezenta la toate turneele din categoria Premier Mandatory si Premier 5 si a incheiat pe primul loc in clasamentul WTA, constanteanca s-a ales cu un bonus de 1 milion de dolari.La Beijing sunt asteptate, de altfel, mai toate tenismenele de top, lista favoritelor fiind impresionanta:1. Ashleigh Barty2. Karolina Pliskova3. Elina Svitolina4. Naomi Osaka5. Bianca Andreescu6. Simona Halep7. Petra Kvitova8. Kiki Bertens9. Belinda Bencic10. Angelique Kerber11. Madison Keys12. Aryna Sabalenka13. Sloane Stephens14. Wang Qiang15. Sofia Kenin16. Caroline WozniackiTurneul de la Beijing e programat in perioada 30 septembrie - 6 octombrie.Anul trecut, turneul a fost castigat de Caroline Wozniacki, in timp ce Simona Halep a abandonat dupa primul set al meciului din primul tur cu Ons Jabeur.I.G.