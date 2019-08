Adversare de top pentru Simona Halep la Cincinnati Open

Ziare.

com

Marketa Vondrousova e singura tenismena din Top 15 WTA care nu va fi prezenta la Western & Southern Open.Organizatorii turneului dotat cu premii in valoare totala de 2,95 milioane de dolari au anuntat lista favoritelor, care se prezinta in modul urmator:1. Ashleigh Barty2. Naomi Osaka3. Karolina Pliskova4. Simona Halep5. Kiki Bertens6. Petra Kvitova7. Elina Svitolina8. Sloane Stpehens9. Aryna Sabalenka10. Serena Williams11. Anastasija Sevastova12. Belinda Bencic13. Angelique Kerber14. Johanna Konta15. Wang Qiang16. Madison KeysTragerea la sorti a meciurilor de pe tabloul principal al turneului de la Cincinnati e programata in noaptea de vineri spre sambata.La editia de anul trecut, Simona Halep a disputat finala, fiind invinsa de Kiki Bertens.I.G.