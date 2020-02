Adversare de top pentru Simona Halep la Dubai

Ziare.

La competitia din Emiratele Arabe Unite, dotata cu premii in valoare totala de 2,5 milioane de dolari, vor lua parte 7 jucatoare din Top 10 WTA.Simona Halep va fi cap de serie numarul 1 dupa retragerea lui Ashleigh Barty.1. Simona Halep2. Karolina Pliskova3. Elina Svitolina4. Belinda Bencic5. Bianca Andreescu6. Sofia Kenin7. Kiki Bertens8. Aryna Sabalenka17-22 februarie e perioada in care e programat turneul de la Dubai.Anul trecut, turneul a fost castigat de Belinda Bencic, dupa o finala cu Petra Kvitova.Simona a ajuns in sferturile de finala, unde a fost eliminata in trei seturi de Bencic.I.G.