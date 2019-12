Adversare de top pentru Simona Halep la primul turneu din 2020

Ziare.

Sportiva noastra va debuta in noul sezon in Australia, la Adelaide, incepand cu 13 ianuarie.Simona va fi a doua favorita a intrecerii si va avea o multime de adversare de top.Conform unui comunicat al organizatorilor, la turneul de la Adelaide vor mai participa jucatoare precum Ashleigh Barty , Petra Kvitova, Kiki Bertens, Johanna Konta, Sofia Kenin, Petra Martici, Marketa Vondrousova, Donna Vekici, Alison Riske si Angelique Kerber Simona este singura jucatoare din Romania acceptata pe tabloul principal.Turneul de la Adelaide este dotat cu premii in valoare de 782.900 de dolari.El a luat locul in circuit competitiei ce avea loc anual la Sydney.C.S.