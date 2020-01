Ajla Tomljanovici, despre meciul cu Simona de la Adelaide: Wow, Halep!

Ziare.

com

Ocupanta locului 52 in clasamentul WTA a afirmat ca vede aceasta partida ca fiind un moment al adevarului si promite ca va lupta pana la epuizare."Cand am aflat ca o voi intalni pe Simona am zis 'Wow, ok, Halep!', insa sunt pregatita de aceasta provocare. Imi doresc meciuri de acest gen, impotriva jucatoarelor de top.Sustinerea fanilor poate fi o presiune pozitiva sau negativa, dar eu prefer sa o vad ca fiind cel mai bun lucru posibil. Tot ce trebuie sa fac este sa intru pe teren si sa lupt", a spus Tomljanovici inaintea meciului cu Simona.Partida dintre Simona Halep si Ajla Tomljanovici (52 WTA ) va incepe la ora 10:00 si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Scorul intalnirilor precedente este 2-0 in favoarea sportivei noastre.C.S.