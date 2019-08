Alex Corretja, despre sansele Simonei Halep la US Open

Ziare.

com

Fostul numar 2 mondial considera ca Simona este una dintre marile favorite la victorie, avand in vedere forma din ultima perioada."Dupa ce a castigat Wimbledon m-a impresionat foarte mult, merita toate felicitarile pentru ca stim ca ii merge bine.A jucat bine la Roland Garros si cateodata la Australian Open , dar cand castigi Wimbledon este ceva mult maia important. Cu siguranta este o favorita la US Open", a spus Alex Corretja pentru editia tiparita a cotidianului AS.Intrebat cine sunt rivalele Simonei la castigarea turneului de la US Open, Corretja a detaliat."Ma gandesc la Bianca Andreescu , invingatoarea de la Toronto. Apoi la Naomi Osaka Karolina Pliskova si Ashleigh Barty . Barty se descurca bine, chiar daca a scazut un pic, insa va reveni", a explicat Corretja.C.S.