Americanii au facut topul celor mai bune tenismene din ultimul deceniu - ce loc ocupa Simona Halep

Ziare.

com

Revista Tennis Magazine a publicat aceasta ierarhie in ultimul numar aparut in SUA, iar in ea este inclusa si Simona Halep Sportiva noastra ocupa locul 2 in topul celor mai bune jucatoare realizat de americani."A devenit o forta constanta dupa ce a castigat sase turnee WTA in 2013. Chiar daca a fost invinsa in primele sase finale de Grand Slam jucate, ea a continuatt sa lupte pentru succesele de la Roland Garros si Wimbledon , care i-au validat jocul si i-au dat forta mentala", au scris cei de la Tennis Magazine.In opinia jurnalistilor americani, cea mai buna tenismena a ultimului deceniu este Serena Williams Simona HalepPetra KvitovaVictoria AzarenkaCarolin WozniackiNa LiKim ClijtersC.S.