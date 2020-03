Americanii au publicat topul celor mai bune tenismene din istorie - ce loc ocupa Simona Halep

Ziare.

com

Jurnalistii americani de la portalul The Delite au publicat acest top, in care Simona Halep ocupa locul 24."Fara indoiala cea mai buna jucatoare a tenisului din zilele noastre", este descrierea pe care americanii i-o fac Simonei.In intreaga cariera, Simona Halep a castigat 20 de turnee WTA . Ea are doua turnee de Grand Slam in palmares, la Roland Garros 2018 si Wimbledon 2019.De asemenea, Simona este jucatoarea in activitate cu cele mai multe saptamani consecutive petrecute in top 10 WTA Cea mai buna tenismena din istorie a fost desemnata Serena Williams , urmata de Margaret Court, Martina Navratilova, Steffi Graf, Chris Evert, Billie Jean King, Monica Seles, Venus Williams , Evonne Goolagong Cawley si Martina Hingis.C.S.