Americanii au publicat topul celor mai mari surprize din acest sezon: Simona Halep si Bianca Andreescu nu lipsesc

Primul loc in ierarhia realizata de Tennis.com este ocupat de Bianca Andreescu , a carei ascensiune a uimit complet lumea tenisului.Sursa citata aminteste ca Bianca a inceput anul de pe locul 178, a castigat Indian Wells , Rogers Cup si US Open si a terminat pe locul 5.Pe locul doi se afla Ashleigh Barty , prin felul in care a dominat acest sezon inceput de pe locul 15. Australianca a incheiat anul pe primul loc, a castigat Roland Garros si Turneul Campioanelor A treia mare surpriza a anului este reusita de Simona Halep , prin succesul din finala de la Wimbledon in fata Serenei Williams.Locul 4 in topul realizat de americani este ocupat de Naomi Osaka . Nipona a reusit sa-si revina dupa cateva luni in care a avut probleme si a incheiat anul in forta, cu titluri la Pan Pacific Open si China Open.In fine, pe locul 5 o regasim pe Belinda Bencic, care incheie anul in top 10 WTA desi l-a inceput pe 54.C.S.