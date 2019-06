Angelique Kerber, despre meciul cu Simona Halep de la Eastbourne

Ziare.

Jucatoarea care se simte excelent pe iarba a afirmat ca se asteapta la un duel foarte dificil contra Simonei."Cu Simona am avut tot timpul meciuri dificile, pe muchie de cutit, asa ca ma astept ca si maine sa fie la fel. Pentru mine acest turneu reprezinta cea mai buna pregatire pentru Wimbledon . E bine ca am adversare bune, ca turneul e dificil.Fiecare meci este foarte strans si echilibrat, asa ca trebuie sa joc un tenis bun. Dar din acest motiv consider ca este cea mai buna pregatire pentru un turneu de Grand Slam", a spus Kerber la conferinta de presa.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Eastbourne dupa o victorie in trei seturi in fata Polonei Hercog.Sportiva noastra s-a impus cu 6-1, 4-6, 6-3 impotriva jucatoarei de pe locul 60 in clasamentul WTA In sferturile de finala, Simona o va intalni pe nemtoaica Angelique Kerber, aflata pe locul 5 in clasamentul WTA Simona si Kerber au un istoric bogat, iar scorul intalnirilor precedente este 6-4 in favoarea sportivei noastre. Ultimul meci dateaza de la Roland Garros 2018, cand Simona s-a impus in trei seturi, in sferturile de finala.Singura partida pe iarba a avut loc in 2016, la Wimbledon, cand Kerber a reusit sa se impuna.Partida din sferturile de finala va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita momentan, in direct pe Ziare.com.C.S.