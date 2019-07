Annabel Croft, despre Simona Halep: Am observat o schimbare majora la ea

Ziare.

Annabel Croft, care a fost cea mai buna tenismena britanica in anii '80, spune ca Simona a reusit in sfarsit sa-si invinga emotiile si sa le controleze pe teren."Am vazut un meci de inalta calitate si am stat cu sufletul la gura! Simona Halep a aratat o tarie incredibila de caracter prin felul in care a luptat pentru a castiga primul set. A jucat atat de bine tactic si nu si-a lasat emotiile sa o invinga, ceea ce s-ar fi intamplat in trecut.Am observat o schimbare majora din acest punct de vedere la Simona Halep. Pare stapana pe tot ce face si nu se mai lasa coplesita de emotii", a spus Annabell Croft la BBC.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in semifinalele de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe Shuai Zhang (50 WTA ) cu 7-6 (4), 6-1, la capatul unui meci foarte intens.In semifinale, Simona o va intalni pe Elina Svitolina, aflata pe locul 8 in clasamentul WTA Simona si Svitolina s-au mai intalnit de sapte ori pana acum, iar jucatoarea din Ucraina conduce cu 4-3.Ultima intalnire a fost castigata de Simona, anul acesta, la Doha , dar ucraineanca s-a impus in doua finale cu sportiva noastra, la Roma, in 2017 si 2018.Partida din semifinale va avea loc joi, de la ora 15:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Prin calificarea in semifinale, Simona si-a egalat cea mai buna performanta la Wimbledon . Sportiva noastra a mai ajuns in aceasta faza a competitiei si in 2014, cand a fost invinsa de Eugenie Bouchard C.S.