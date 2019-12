Annabel Croft o avertizeaza pe Simona Halep

Ziare.

Croft spune ca Simona trebuie sa invete sa-si gestioneze emotiile pentru a nu mai repeta rezultatele negative din 2019."Daca dai la o parte titlul de la Wimbledon , 2019 nu a fost un an prea bun pentru romanca in varsta de 28 de ani, care trebuie sa-si gestioneze mai bine emotiile daca vrea sa aiba succes din nou", a spus Annabel Croft pentru Tennis Head.In schimb, Croft s-a declarat de-a dreptul fascinata de Bianca Andreescu "Bianca Andreescu este destul de probabil cea mai talentata jucatoare pe care am vazut-o vreodata, tinand cont de toate aspectele. Tenisul sau este fascinant! Iubeam sa vad cum ameteste atat de multe adversare in acest an, cu jocul sau creativ si cu flerul sau!Cu felul in care se misca pe teren si isi pregateste loviturile nu cred ca este o exagerare sa spun ca ea pare a fi versiunea feminina a lui Roger Federer ! Si cand iei in considerare ca a urcat 174 de locuri in clasament anul acesta, atunci iti dai seama ca un viitor grozav o asteapta!", a mai spus Croft.C.S.